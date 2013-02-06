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Kültür-Sanat

Picasso’nun tablosuna rekor fiyat

Picasso'nun o dönem sevgilisi olan Marie Theres Walter'in modelliğini yaptığı tahmin edilen 'Pencerenin Yanında Oturan Kadın' tablosu 33 milyon 200 bin euroya satıldı

06 Şubat 2013 16:49

Londra'da düzenlenen bir müzayedede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun “Pencerenin Yanında Oturan Kadın” adlı tablosu 33 milyon 200 bin eruoya alıcı buldu. Tabloyu satın alan koleksiyoncunun Avrupalı olduğu belirtilirken, kimliği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Pablo Picasso'nun tablosuna o dönem sevgilisi olan Marie Theres Walter'in modellik yaptığı sanılıyor. Picasso, 1932 yılında dansçı Olga Khokhlova ile evli olduğu sırada Paris'te Walter'le ilişkisi olduğunu doğrulamıştı.

Ressam, 1935 yılında doğan kızı Maya'nın da annesi olan Marie Therese Walter'le, 1927 yılında Walter 17 yaşında iken tanışmıştı.

2010 yılında bir müzayedede rekor fiyatla, 80 milyon euroya alıcı bulan “Yeşil Yapraklar ve Büst” isimli tablosuna da Walter'in ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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