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Kültür-Sanat

Picasso'nun 'Kurtarma' tablosuna 31,5 milyon dolar

Christie's Picasso'nun 1942 tarihli "Dora Maar'ın Portresi" adlı eserinin de 22,5 milyon dolara alıcı bulduğunu açıklamıştı

08 Mayıs 2014 12:39

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Kurtarma" adlı tablosu, New York'taki açık artırmada 31,5 milyon dolara satıldı. 

Sotheby's Müzayede Evi, 20. yüzyılın en önemli sanatçıların biri kabul edilen ve Kübizm akımının kurucularından Picasso'nun 1932'de tamamladığı eserin, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı. 

Eserin 14-18 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Müzayede evinin düzenlediği empresyonist ve modern sanat açık artırmasında, 50 eser toplam 219 milyon dolara alıcı buldu. 

Açık artırmada Fransız ressam Henri Matisse'nin 1924 tarihli "Sabah Çalışması" adlı eseri 19,2 milyon dolara, Fransız empresyonist ressam Claude Monet'nin "Japon Köprüsü" adlı tablosu da 15,8 milyon dolara satıldı. 

Monet'nin "Nilüferler" adlı tablosu, dün Christie's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 27 milyon dolara satılmıştı. C

Christie's Picasso'nun 1942 tarihli "Dora Maar'ın Portresi" adlı eserinin de 22,5 milyon dolara alıcı bulduğunu açıklamıştı. 

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