Picasso tablosunda gizlenmiş esrarengiz bir adam bulundu

Bilim insanları, Pablo Picasso'nun Paris'te yaşadığı ve kullanılmış tuvalleri yeniden resim yapmak için kullandığı günlere ait esrarengiz bir keşif yaptı.





Al Jazeera'nin haberine göre, ünlü ressamın henüz 19 yaşında yaptığı 'Mavi Oda' adlı tabloyu mikroskop altında analiz eden araştırmacılar, tablonun içinde ikinci bir resmin gizli olduğunu ortaya çıkardı.

Gizli çizimde, sağ elini çenesine yaslamış halde düşünceli görünen ve üç parmağında üç yüzük olan bir adam ortaya çıktı. Washington'daki Philips Collection adlı sanat evinde ortaya çıkarılan esrarengiz keşfin ardından, düşünceli adamın kim olduğu sorusu öne çıktı.

Yetkililerin ilk olarak geçtiğimiz hafta AP haber ajansına duyurduğu gelişme, sanat dünyasında da büyük merak uyandırdı. Müze yetkilileri ise esrarengiz adamın kim olduğunu anlamak için Picasso'nun 19 yaşındaki iç dünyasını gözden geçirmek gerektiğini düşünüyor.

Philips Collection yetkililerinden Susan Behrends, "Picasso, aklına bir fikir geldiği zaman onu hemen gerçeğe dönüştürmek isterdi" ifadesini kullanırken, Mavi Oda'nın, tamamlanmış bir tuval üzerine yapılan yeni bir resim olduğunu belirtti. Behrends, "Picasso düzenli olarak yeni tuvaller alamıyordu ve aklına gelen her fikri de ortaya çıkarmak istiyordu. Tuval bazen çok pahalı geldiği için, mukavva üzerinde de çalışıyordu" dedi.

İlkin 1954 yılında keşfedildi

Uzmanlar, 1927'den bu yana Washington'da sergilenen Mavi Oda'nın gizli bir çizim saklayabileceğini düşünüyordu. Tablodaki kadın figürü, Picasso'nun stüdyosundaki taslaklarla açık biçimde uyuşmuyordu. İlk olarak 1954'te fark edilen fırça darbelerindeki bozukluk, X-ray teknolojinin mümkün olduğu 1990'lı yıllara kadar araştırılamadı. Ancak ilk analizler yine sonuç vermedi.

Tablo üzerinde 2008 yılında yapılan kızılötesi taramalar, üzerinde ceket olan, papyon takan ve üç yüzüğü bulunan adamın ilk çizgilerini ortaya çıkardı. Esrarengiz adamı tamamen ortaya çıkaran Patricia Favero, "Yaptığınız işi gerçekten özel kılan bir andı" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, esrarengiz adamın kim olduğu sorusuna şu ana kadar Ambroise Vollard cevabını sunabildi. Vollard, 1901 yılında Picasso'nun ilk sergisini düzenleyen kişi olarak biliniyor. Ancak tuval üzerinde hiçbir bilgi olmaması, esrarengiz kişinin kimliğini belirsizleştiriyor.

Philips Collection, Cornell Üniversitesi, Ulusal Sanat Galerisi ve Winterthur Müzesi tarafından son beş yılda gerçekleştirilen analizler, gizli karakterin çizildikten kısa bir süre sonra Mavi Oda resminin altında kaldığını gösterdi.

Philips Collectiron direktörü Dorothy Kosinski, 'insanların bu tür dedektifliklere çok meraklı olduklarını' belirterek, diğer Picasso tabloları üzerinde yapılacak analizler sayesinde ünlü ressamın tekniği hakkında yeni bilgiler elde edebileceklerini söyledi.