Picasso tablosu alıcı bulamadı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir müzayedede ressam Pablo Picasso'ya ait bir tablo alıcı bulamadı.



Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen "izlenimci ve modern sanat ürünü eserler müzayedesi" beklenen ilgiyi görmedi. 36 izlenimci ve modern sanat ürünü eserin satışa çıkarıldığı müzayedede 29 eser toplam 61.3 milyon dolara satıldı.



Müzayedenin en büyük sürprizi ise gecenin iki büyük eseri olan, Picasso'nun kızı Maya'yı 2.5 yaşındayken resmettiği tablo ile İsviçreli heykeltıraş Alberto Giacometti'nin 1951 yılında yaptığı bronz kedi heykelinin satılmaması oldu. Her iki eserin de 16 ile 24 milyon dolar aralığında bir fiyata satılması bekleniyordu.



Müzayedede, Camille Pissarro'nun "Flood in Pontoise" adlı tablosu yaklaşık 3 milyon, "The Female Goat Keeper" adlı eseri ise 2.5 milyon dolara, Claude Monet'ye ait "Sailboat on the River Seine, Argenteuil" adlı eser ise 3.5 milyon dolara alıcı buldu.



En büyük çekişme ise, soyut resmin öncülerinden Hollandalı ressam Piet Mondrian'ın çalışması "Composition in Black and White, with Double Line" için oldu, 5 milyon dolara satılması beklenen eser 9.3 milyona satıldı.



Bugün de bir başka büyük müzayede evi Christie's, izlenimci ve modern sanat örneklerinin satışa sunulacağı bir müzayede düzenleyecek.