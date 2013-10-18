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'Photoshop'a ihtiyacı yok'

Victoria’s Secret’in eski meleği Miranda Kerr, Cosmopolitan dergisinin Ekim sayına konuk oldu

18 Ekim 2013 10:37

Bir derginin Ekim sayısının kapağını süsleyen Miranda Kerr, kariyerinin özel hayatına uyguladığı baskıdan yakındı.

30 yaşındaki ünlü model, moda endüstrisindeki baskının özgüvenine ve özel hayatına olan etkisini anlattı. Kerr, “Kendine güvenmeyen insanlar arasında mankenler başı çekiyor. Durmadan size yeteri kadar iyi olmadığınız söyleniyor. Kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Modellik kariyerine 13 yaşında başlayan Kerr, ilk başlarda projelerden reddedildiğini itiraf etti. Avustralyalı güzel model, dergi kapağıyla yanyana durarak poz vermeyi de ihmal etmedi. Kerr’in duru güzelliği “Photoshop’a ihtiyacı yok” yorumunu getirdi.

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