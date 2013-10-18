Bir derginin Ekim sayısının kapağını süsleyen Miranda Kerr, kariyerinin özel hayatına uyguladığı baskıdan yakındı.

30 yaşındaki ünlü model, moda endüstrisindeki baskının özgüvenine ve özel hayatına olan etkisini anlattı. Kerr, “Kendine güvenmeyen insanlar arasında mankenler başı çekiyor. Durmadan size yeteri kadar iyi olmadığınız söyleniyor. Kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Modellik kariyerine 13 yaşında başlayan Kerr, ilk başlarda projelerden reddedildiğini itiraf etti. Avustralyalı güzel model, dergi kapağıyla yanyana durarak poz vermeyi de ihmal etmedi. Kerr’in duru güzelliği “Photoshop’a ihtiyacı yok” yorumunu getirdi.