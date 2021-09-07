Phoebe Waller Bridge, Donald Glover'la başrolleri paylaşacağı "Mr. and Mrs. Smith" projesinden ayrıldı

Fleabag ve Killing Eve dizilerinin yaratıcısı Phoebe Waller Bridge, Amazon’da yer alacak Mr. and Mrs. Smith dizisinden ayrıldı.

The Verge’de yer alan habere göre, Phoebe Waller Bridge, Donald Glover’la başrollerini paylaşacağı Amazon projesi Mr. And Mrs. Smith’ten ayrıldı. Glover ve Waller Bridge arasında “kreatif farklılıklar” olduğu belirtildi.

2005 yılında başrollerini Angeline Jolie ve Brad Pitt’in paylaştığı filmden ilham alacak Mr. and Mrs. Smith dizisinin çekimlerine 2022’de başlanacaktı.

Waller Bridge ve Glover başrollerin yanı sıra yapımcılığını üstlenmişti.

Waller Bridge şu anda Indiana Jones filmi için çekimleri sürdürüyor.