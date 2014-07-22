Philip Seymour Hoffman’ın çocukları mirastan yararlanamayacak

46 yaşındaki ünlü aktör Philip Seymour Hoffman ölmeden önce kaleme aldığı vasiyeti avukatları tarafından açıklandı. Hoffman'ın vasiyetinde "Mirasımı çocuklarım hazır parayla hayat mücadelesini bırakıp şımartılmasın diye eşime bırakıyorum" notunu bıraktığı duyuruldu.

‘Çocuklarına para aktaramayacak’

Mehmet Çiftçi’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Philip Seymour Hoffman'ın mirasının yaklaşık 35 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Kendisinden üç çocuk sahibi olan hayat arkadaşı Mimi O'Donnel'in bu mirastan bir kısmını çocuklarının sadece eğitimi için kullanacağı ve vasiyet gereği kendilerine para aktarmayacağı öğrenildi.

2005 yılında Capote adlı filmle en iyi aktör Oscar’ını alan ve Altın Küre'de en iyi performans ödülünün sahibi olan Hoffman geçtiğimiz yıl eroin bağımlılığı nedeniyle özel bir klinikte tedavi görmüştü. 1989 yılında New York Üniversitesi "Tisch School of Arts"ın Drama bölümünden mezun olan Philip Seymour Hoffman Hollywood'un entelektüel aktörlerinden biri olarak gösteriliyordu.