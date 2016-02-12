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Yaşam
Deutsche Welle

Philae sonsuz kış uykusuna yattı

Çuri kuyruklu yıldızında bulunan Philae ile iletişime geçme umutları artık tükendi. Bilim insanları robotun donduğunu düşünüyor.

12 Şubat 2016 18:11


Alman Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (DLR) Philae projesi müdürü Stephan Ulamec, “Philae'nin ekibimizle tekrar iletişime geçmesi şansı ne yazık ki sıfıra yakın“ açıklamasını yaptı.

Çuri kuyruklu yıldızına yaklaşık 14 ay önce iniş yapan Philae'nin misyonunun böylece sona erdiği belirtiliyor.

Robot Philae, güneş enerjisiyle pillerini şarj etmekte zorluk yaşıyor.

DLR'den gezegen araştırmacısı Ekkehard Kührt, kuyruklu yıldızda geceleri eksi 180 dereceye kadar soğuk olabileceğini kaydediyor. Kührt, “Gündüzleri bile kuyruklu yıldız donmuş durumda oluyor“ dedi. Eksi 50 dereceye kadar varan bu sıcaklıkta Philae'nin çalışması zor oluyor.

DLR, bu nedenle Philae'nin sonsuza dek kış uykusuna yattığını bildirdi.

İlk kez kuyruklu yıldıza inildi

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait olan Philae, 12 Kasım 2014 tarihinde Çuri'ye iniş yapmış ve araç, bir kuyruklu yıldıza ilk kez inen araştırma modülü olmuştu.

Philae ve Rosetta’nın farklı donanımları kuyruklu yıldızda organik bileşenler buldu. Güneş’e en yakın mesafede uçuş sırasında tüm buhar emilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PhilaeUzayHavacılık DairesiStephan UlamecEkkehard KührtUzay AjansıKasımRosettaDeutsche Welle Türkçe DW/DLR/dpa

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