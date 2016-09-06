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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Philae: Kayıp kuyruklu yıldız kaşifi bulundu

Kuyruklu yıldız keşfi misyonu sırasında pili bitince yeryüzüyle bağı kesilen kaşif robot Philae'nin yeri tespit edildi.

06 Eylül 2016 13:56

Avrupa'nın dünyayla bağı kesilen kuyruklu yıldız kaşif robotu Philae bulundu.

Toz ve buzdan oluşan 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının yörüngesindeki Rosetta keşif aracının gönderdiği fotoğraflarda Philae'nin bir tümseğin gölgesinde kaldığı anlaşılıyor.

Avrupa Uzay Ajansı ESA yetkilileri, gördükleri nesnenin Philae olduğu konusunda kuşkuları bulunmadığını vurguluyor.

Philae, 2014'te Rosetta'dan ayrıldıktan sonra kuyruklu yıldızın yüzeyine ulaşmış ancak 60 saat sonra pili bitince kendisinden haber alınamamıştı.

Konumu konusunda fotoğraflar ve verileri dünyaya ulaştıran cihazın mahsur kaldığı yer tam olarak bilinmiyordu.

Kuyruklu yıldızın çevresinde turuna devam eden Rosetta'nın gönderdiği fotoğraflarda Philea net olarak seçiliyor.

Philea'nın keşfi Rosetta'nın son misyonlarından biri oldu.

Uzay aracı 30 Eylül'de kuyruklu yıldızın yüzeyine çakılarak 67P'nin keşfi misyonuna son verilecek.

Philae'yi canlandırma umudu ise neredeyse hiç yok. Ama bilimadamları hem gönderdiği resim ve verilerin toplandığı yerin tespit edilmesiyle kuyruklu yıldıza ilişkin analizlerin daha zengin olacağını düşünüyor.

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