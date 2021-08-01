Pfizer ve Moderna'dan AB'ye satılacak Koronavirüs aşısı fiyatlarına zam

Pfizer, Avrupa’ya tedarik edilecek Koronavirüs aşısının fiyatlarında zam yaptı. Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunun 19.50 Euro’ya satılacağı belirtildi.

Financial Times’ın aktardığı habere göre, Pfizer/BioNTech aşısının tek doz fiyatı 15.50 Euro’dan 19.50 Euro’ya yükseldi. Pfizer gibi mRNA teknolojisiyle geliştirilen Moderna aşısının fiyatının da başta tek dozu 19 Euro olan fiyatının 25.50 Euro’ya yükseldiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir yetkili şirketlerin pazar gücünü kullandığını söyledi ve “Aşılar işe yarıyor ve dolayısıyla değerleri de artıyor” yorumunu yaptı.

Gelirlerini BioNTech’le paylaşan Pfizer’in pandemi bittikten sonra fiyatları artırmasının beklendiği belirtildi.