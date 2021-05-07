Pfizer ve BioNTech, ABD'de Covid-19 aşısı için tam onay başvurusunda bulunuyor

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ABD'de Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri Koronavirüs aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmasına tam izin verilmesi için Gıda ve İlaç Yönetimi'ne (FDA) başvurdu. Aşının ABD'de yaklaşık 5 aydır acil durum izni bulunuyor.

Şirketler, FDA'den aşının 16 yaş üzerindeki herkese yapılması için tam izin alma hedefiyle Biyolojik Lisans Başvurusu'na başladıklarını açıkladı.

FDA'den tam onay alması durumunda Pfizer/BionNTech aşısı sağlık acil durumu sona erdikten sonra da uygulanabilecek.

Pfizer ve BioNTech'in gelecek haftalarda başvuruyu bitireceği belirtilirken FDA'in 6 ay içinde karar vermesinin beklendiği ifade edildi.