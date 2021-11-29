Pfizer: Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirilmesine dair taslak oluşturduk

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantına yönelik yeni aşı geliştirmesi için taslak oluşturduklarını belirtirken, "Covid-19'la mücadelede her yıl düzenli olarak aşı yapılması gerekebilir" dedi.

CNBC ile yaptığı söyleşide açıklamalarda bulunan Bourla, şu açıklamalarda bulundu:

"Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirilmesine dair yeni taslak oluşturduk.

"Covid-19'la mücadelede her yıl düzenli olarak aşı yapılması gerekebilir.

"Gelecek yıl 4 milyar doz Covid-19 aşısı üretebiliriz.

"Eğer yeni bir aşıya gerek duyulursa, yeni aşıdan gelecek yıl yaklaşık 4 milyar doz üreteceğiz."