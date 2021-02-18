Pfizer: Koronavirüs'ün Güney Afrika mutasyonu aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir

ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Güney Afrika'da ortaya çıkan Koronavirüs mutasyonunun aşının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; şirketlerin yürüttüğü laboratuvar araştırmasında aşının bu mutasyona karşı koruma sağlayıp sağlamayacağının net olmadığı belirtildi.

Araştırma, aşının virüsü etkisiz hale getirebildiğini de ortaya koydu. İki şirket insan deneylerinde mutasyonun aşının sağladığı korumayı azalttığına dair henüz kanıt bulunmadığına dikkat çekti.

Pfizer ve BioNTech, ürettikleri aşının yeni bir versiyonunu geliştirmek veya güçlendirici ek aşı yapılması için düzenleyici kurumlarla görüştüklerini belirttiler.

Araştırmada antikor oranı üçte ikiye kadar düşmüştü

University of Texas Medical Branch'ten (UTMB) bilim insanlarının da katıldığı laboratuvar çalışmasında Güney Afrika'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı mutasyonun insan hücrelerine bağlandığı spike proteinin aynısını taşıyan bir virüs geliştirildi.

Koronavirüs aşılarının neredeyse tamamı virüsün insan hücrelerine bağlandığı spike proteini hedef alarak etki gösteriyor.

Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD'de görülen Koronavirüs cinsiyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğü sonucuna vardılar.

Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayınlandı.

İnsanları Koronavirüse karşı koruyacak antikor miktarı konusunda net bir kriter olmadığı için antikor miktarındaki üçte iki düşüşün aşıyı etkisiz hale getirip getirmeyeceği ifade edilemiyor. Ancak çalışmayı yürüten UTMB profesörü Pei-Yong Shi, Pfizer aşısının büyük ihtimalle koruma sağlayacağını ifade etti.

"Etkisiz hale geldi diyebileceğimiz asgari sayıyı bilmiyoruz" diyen Shi, araştırmada gözlenen bağışıklık tepkisinin koruma için gereken asgari seviyeden oldukça yukarıda olduğunu düşündüğünü belirtti.