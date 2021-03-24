Pfizer, Koronavirüs'e karşı ilaç geliştiriyor

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Pfizer Inc, ABD'de ağız yoluyla alınan bir antiviral Covid-19 ilacı için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Pfizer, ilacın Covid-19'a yakalandığı tespit edilen kişilerde kullanılabileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren ilaç üreticisi Pfizer, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı bir antiviral geliştirmek için çalışıyor.

Henüz erken test aşamalarında olan Pfizer'in PF-07321332 isimli ilaç adayı, virüsün hücrelerde çoğalmasını engelleyecek.

Pfizer'in ilaç adayının dışında iki ilaç üreticisi de Koronavirüs'e karşı aşılarının orta test dönemindeler.