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Koronavirüs

Pfizer, Koronavirüs'e karşı ilaç geliştiriyor

24 Mart 2021 08:28

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Pfizer Inc, ABD'de ağız yoluyla alınan bir antiviral Covid-19 ilacı için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Pfizer, ilacın Covid-19'a yakalandığı tespit edilen kişilerde kullanılabileceğini söyledi. 

Reuters'ta yer alan habere göre, BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren ilaç üreticisi Pfizer, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı bir antiviral geliştirmek için çalışıyor. 

Henüz erken test aşamalarında olan Pfizer'in PF-07321332 isimli ilaç adayı, virüsün hücrelerde çoğalmasını engelleyecek.

Pfizer'in ilaç adayının dışında iki ilaç üreticisi de Koronavirüs'e karşı aşılarının orta test dönemindeler.

 

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