Pfizer'in Koronavirüs aşısının ilk dozları Belçika'dan ABD'ye götürüldü

Pfizer ile BioNTech ortaklığında geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozlarının Belçika'dan ABD'ye taşındığı öğrenildi.

Bloomberg’in aktardığı habere göre, United Havayolları’nın Covid Aşısı Hazırlık Görev Takımı, Pfizer’in Koronavirüs aşısının Belçika'dan ABD'ye götürüldüğünü doğruladı.

Wall Street Journal, Cuma günü United Havayolları’nın ABD'ye aşının ilk dozlarını taşımaya başladığını aktarmıştı. ABD Federal Hava Kurumu da uçaklarla aşı taşınması sürecinin başladığını, uçakların aynı zamanda 15 bin pound ağırlığında kuru buz taşıdığını duyurmuştu.

Pfizer tarafından geliştirilen ve yüzde 95 etkili olduğu duyurulan aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.