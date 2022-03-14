Pfizer'ın CEO'su Bourla: Covid-19 aşısında dördüncü doz gerekli

Pfizer’ın CEO'su Dr. Albert Bourla, Covid-19 salgını için dördüncü destek aşısının gerekli olduğunu söyledi. Covid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Bourla, "Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli" dedi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, ABD’de bir TV kanalına verdiği mülakatta Covid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bourla, "Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli" şeklinde konuştu. "Mevcut Covid-19 aşıları enfeksiyona karşı uzun süre etkili değil" Mevcut Covid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.