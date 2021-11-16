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Koronavirüs

Pfizer, Covid-19 ilacı için lisans anlaşması imzaladı

Koronavirüs ilacının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına varıldı

16 Kasım 2021 16:10

Pfizer, geliştirdiği Covid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.
 
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.Yapılan açıklamada, şirket ile Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Patent Havuzu arasında ilacın lisanslanmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Düşük gelirli ülkelere ücretsiz

Açıklamaya göre Pfizer, düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti talep etmeyecek.
Orta gelirli ülkelerden ise, Covid-19'un kamu sağlığını tehdit eden bir acil durum seviyesinde bulunması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.
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