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Koronavirüs

Pfizer: Covid-19 aşısını yıl sonundan önce piyasaya sürebiliriz

14 Eylül 2020 18:38

ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı.

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