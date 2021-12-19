T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Pfizer: Çocuklar için Covid aşısı 2-5 yaş arasında yeterli bağışıklığı sağlamadı

Pfizer, çocukların aşısında daha düşük dozda üçüncü doz deneneceğini söyledi

19 Aralık 2021 10:22

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Pfizer, 2-5 yaş arası çocuklarda iki doz aşının yeterli bağışıklığı sağlamadığını tespit ettiklerini açıkladı. Pfizer, çocuklarda aşılamada üçüncü dozu deneyeceklerini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Pfizer/BioNTech aşısının 2-5 yaş arası grupta beklenen bağışıklığı sağlamadığı görüldü. Öte yandan aşının 2 yaşına kadar bebeklerde etkili olduğu görüldü.

Pfizer'den yapılan açıklamada "Çalışma şimdi ikinci dozdan en az iki ay sonra 3 mikrogramlık bir üçüncü doz değerlendirerek ilerleyecek" denildi.

Pfizer, çocukların Covid aşısı için uygulanan dozu düşürmüştü. Aşının çocuklar için herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmediği ancak yeterli bağışıklığı sağlamadığı belirtildi.

çocukaşıpfizerbağışıklıkyeterlisağlamadı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24