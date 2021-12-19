Pfizer: Çocuklar için Covid aşısı 2-5 yaş arasında yeterli bağışıklığı sağlamadı

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Pfizer, 2-5 yaş arası çocuklarda iki doz aşının yeterli bağışıklığı sağlamadığını tespit ettiklerini açıkladı. Pfizer, çocuklarda aşılamada üçüncü dozu deneyeceklerini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Pfizer/BioNTech aşısının 2-5 yaş arası grupta beklenen bağışıklığı sağlamadığı görüldü. Öte yandan aşının 2 yaşına kadar bebeklerde etkili olduğu görüldü.

Pfizer'den yapılan açıklamada "Çalışma şimdi ikinci dozdan en az iki ay sonra 3 mikrogramlık bir üçüncü doz değerlendirerek ilerleyecek" denildi.

Pfizer, çocukların Covid aşısı için uygulanan dozu düşürmüştü. Aşının çocuklar için herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmediği ancak yeterli bağışıklığı sağlamadığı belirtildi.