Pfizer CEO'su: Dört-beş ayda bir hatırlatıcı doz yerine yılda bir uygulanan Covid aşısı, ideal senaryo olacaktır

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Pfizer CEO'su Albert Bourla, Covid'e karşı insanların dört-beş ayda bir hatırlatıcı doz aşı yaptırmasının "iyi bir senaryo" olmadığını, yılda bir uygulanan bir aşının virüsle mücadelede daha doğru bir yaklaşım olacağını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Covid'e karşı BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, virüsle mücadelede yılda bir yapılan bir aşı stratejisinin daha doğru olacağını söyledi.

Bourla birkaç ayda bir uygulanan hatırlatıcı doz yerine, bir yıl boyunca bağışıklığı sağlayacak bir aşı gerektiğini söyledi.

Bourla "İnsanları ikna etmek daha kolay olacaktır. Kamu sağlığı perspektifinden ideal senaryo budur" dedi.

Bourla, Pfizer'in Omicron varyantına karşı etkili bir aşı üzerinde çalıştığını da söyledi ve ekledi: "Kullanmak zorunda kalır mıyız bilmiyorum ancak bunun üzerinde çalışıyoruz"