Pfizer CEO’su Bourla: Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz

Pfizer CEO’su Albert Bourla, Covid-19 salgını ile ilgili, “Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz” dedi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, devam eden Covid-19 salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirketin tüm Covid-19 mutasyonlarını kapsayan ve yılda bir kez uygulanacak aşı geliştirme çabasında bulunduğunu söyleyen Bourla, “Yılda bir kez insanları aşı olmaya ikna etmek kolay. Virüs yok edilmeyecek ve önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler olabilir” dedi.

Şirketin üzerinde çalıştığı aşı ile ilgili de konuşan Bourla, daha fazla mutasyon ile karşılaşılabileceğini belirterek, “Bu virüs, yeni mutasyonlar oluşturabiliyor, ayrıca aşı ve bağışıklık korunmasından da etkilenmiyor” dedi.

"Omicron diğer mutasyonlardan farklı"

Bugüne kadarki mutasyonların aksine sadece Omicron’un aşıya rağmen enfeksiyona neden olabildiğini söyleyen Bourla, yine de aşıların hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünün altını çizdi.

Bourla, sosyal medyadan kendisi ile ilgili yanlış bilgiler paylaşan aşı karşıtı kişilerin kendisini sık sık hedef aldığını da belirterek, “Yanlış bilgilerin yayılmasından kazanç sağlayan ufak bir azınlık var. Onlar her şeyi biliyor ve bu yanlış bilgiyi bir yaşam şekli haline getirmeye çalışıyorlar fakat onlar bir suçlu. Onlara inanıp aşı olmayan insanlar var ve hayatını kaybeden insanların çoğu aşısız” diye konuştu.