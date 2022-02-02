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Koronavirüs

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne Covid aşısının 5 yaş altında kullanım izni için başvurdu

5 yaş altının kaç aşıya ihtiyacı olacağı henüz bilinmiyor

02 Şubat 2022 07:53

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), aşının beş yaş altındaki çocuklar ve bebekler için acil kullanım onayı için başvurdu. 

CBS’de yer alan habere göre, Pfizer, FDA’e Covid aşısının beş yaş altında da kullanılması için acil kullanım onayı başvurusu yaptı. . FDA kabul ederse, Pfizer/BioNTech aşısının 10’da birlik bir dozu,  6 aylıktan beş yaşına kadar çocuklarda uygulanabilecek. 

5 yaş altının kaç aşıya ihtiyacı olacağı henüz bilinmiyor.

Pfizer, aralık ayında düşük dozlarda iki aşının 2-4 yaş arasında yeterli bağışıklık yanıtı oluşturmadığını, deneme sürecine üçüncü doz eklenebilceğini söylemişti. 

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