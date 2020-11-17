Pfizer, -70 derecede saklanması gereken Koronavirüs aşısının dağıtımı için testlere başladı: ABD'de dört eyalete gönderilecek

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı yüzde 90 oranında etkili aşı geliştirdiğini açıklayan Pfizer, aşının dağıtımında kritik bir nokta olan "soğukta tutarak taşıma" sürecini denemeye başladı. Pilot program kapsamında aşılar ABD'nin Rhoda Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerine taşınacak.

Business Insider'ın aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen ve yüzde 90 etkili olduğu açıklanan Koronavirüs aşısının saklanması için 70 derecenin altında bir ortam gerekiyor. Aşının dağıtımında üreticiden enjekte edileceği noktaya kadar sürecek bir "soğuk zincirini" korumak önem taşıyor.

ABD'de pek çok eyalet, gelecek Pfizer aşısını muhafaza edebilmek için hiper-soğutucu dondurucular alma yarışına girdi. Pfizer de aşının soğuk kalıp kalamayacağını ölçmek için nüfus yoğunluğu, büyüklüğü ve altyapısı farklı dört eyalet üzerinde bir pilot program başlattı.

Pfizer'den yapılan açıklamada "Yapacağımız denemenin ABD'nin diğer eyaletleri ve diğer ülkeler için hazırlık anlamında bir örnek teşkil edeceğini umuyoruz" ifadeleri yer aldı. Programda yer alan 4 eyaletin aşıya daha erken ulaşması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Moderna'nın aşısını muhafaza etmek için standart buzdolabı yeterli

ABD'li bir diğer şirket olan Moderna, dün geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurdu. Moderna'nın geliştirdiği aşının Pfizer'in aşısından daha "esnek" olduğu belirtildi. Moderna'nın aşısı standart buzdolaplarında 30 güne kadar saklanabilecek.