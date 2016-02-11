PFDK, Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti verdi; Dursun Özbek'e oy çokluğuyla ceza çıkmadı

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması gerekçesiyle kurula sevk edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ceza vermezken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Aziz Yıldırım’ın Antalyaspor maçı sonrası sarf ettiği, "Şikenin en kralını Galatasaray Kulübü yapmıştır. Tarihlerine iyi baksınlar" sözlerinin ardından Galatsaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in verdiği cevapta "Her şike kelimesi geçtiğinde alınıp yaygara kopartıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Express Gazete'nin haberine göre; PFDK ayrıca, Bursaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1'er, Trabzonsporlu futbolcu Douglas Franco Teixeria da 3 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. başkan DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (Oyçokluğu)

Trabzonspor'a kötü tezahürattan ceza

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 07.02.2016 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu DOUGLAS FRANCO TEIXERIA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Bursaspor'a hak mahrumiyeti ve para cezası

3- BURSASPOR Kulübünün, 06.02.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ve KALE ARKASI GÜNEY tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, anons siteminin çalışır şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu SERCAN YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi SUAT PAÇACI'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa'da cezalar taraftara

4- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 08.02.2016 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

Rizespor'da teknik direktör Kahraman'a ceza

5- ÇAYKUR RİZE SPOR A.Ş. teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, 07.02.2016 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZE SPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor'a para cezası

6- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 05.02.2016 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ve KUZEY KALE ARKASI tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Cezaların birleştirilmesi suretiyle ANTALYASPOR A.Ş.'nin, toplam 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2016 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine, Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





