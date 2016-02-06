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Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Şikenin kralını Galatasaray yaptı!

"Galatasaray tarihi şikeyle doludur"

06 Şubat 2016 00:28

UEFA’nın mali kriterlerini karşılayamadığı için Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Galatasaray’ın Başkanı Dursun Özbek’in “Ne şike yaptık, ne de 8-10 gol yedik” sözlerini eleştiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray yapmıştır” dedi.

4-2 kaybettikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

İki gündür yoktum, geldim. Galatasaray başkanı, “8 yemişler, şike olduğu için” deyip, UEFA kriterlerinden bahsetmiş. Cahilce işler. Mali kriterler belli kurallar var. Sportif tarafıyla ilgisi yok. Gelir giderlerle ilgilidir. Sıkıntı varsa ceza alırsanız. Geldiler, bizi de incelediler. Fenerbahçe’nin ceza almayacağını söyleyeyim. Fenerbahçe şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray yapmıştır. 8-0 Ankaragücü. Malatya’ya giden arabalar. Eskişehir maçında sağa atma sola at hikayeleri. Bursa’da kaleciyi ayarlayıp mahkemeye düşmek. Fenerbahçe 3 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı bir ihtilalin içinde kumpasla yargılanmıştır. Galatasaray tarihi şikeyle doludur.

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