Avrupa kupalarından men edilmesi istenen Galatasaray dünyaca ünlü avukat Dupont ile anlaştı

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1+1 yıl men edilmesi istenen Galatasaray Kulübü'nün, UEFA ile yapacağı tarihi zirve için dünyaca ünlü avukat Jean Luis Dupont ile anlaştığı belirtildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, 23 Şubat'ta yapılacak toplantıda sarı kırmızılı yöneticilerle son kez bir araya gelecek olan UEFA yetkilileri, ceza verip vermeyeceklerini karara bağlayacak.

Galatasaray Yönetim Kurulu bu toplantıda elini sağlamlaştırmak için dev bir adım attı ve spor hukuku konusunda uzman olan avukat Jean Luis Dupont ile anlaştı.

Futboldaki bütün transfer kurallarını yıkan Bosman Kanunları'nın çıkmasını sağlayan isim olan Dupont, daha önce Fenerbahçe'nin UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı CAS'a açtığı davada avukatlık yapmıştı.