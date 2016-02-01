Galatasaray efsanesi Ali Beratlıgil yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan 'Büyük Ali' lakaplı Ali Beratlıgil, tedavi gördüğü Bursa'da hayatını kaybetti. Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

1951-1957 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen, aynı dönemde Galatasaray'da yer alan Ali Soydan ile karıştırılmaması için 'Büyük Ali' ismi takılan futbolcu, Türk Milli Takımı'nın 1954 Dünya Kupası'na katılan kadrosunda yer almıştı. Yeşil sahalara veda etmesinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Beratlıgil, 24 Temmuz 1967'de Samsunspor ile anlaşmış, ertesi yıl Tarsus İdmanyurdu'nun başına geçmişti.

Eski futbolcu, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Kocaelispor, Sarıyer, Feriköy, Karagümrükspor, Eyüpspor, Manisaspor ve Çanakkale Dardanelspor'da görev yapmıştı.