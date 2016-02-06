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Spor

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a cevap: Her şike kelimesi geçtiğinde alınıp yaygara kopartıyor

"Hem Türkiye’de hem de dünyada herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor"

06 Şubat 2016 20:08

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün oynanan Antalyaspor maçı sonrası sarf ettiği, "Şikenin en kralını Galatasaray Kulübü yapmıştır. Tarihlerine iyi baksınlar" sözlerinin ardından Galatsaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in verdiği cevapta "Her şike kelimesi geçtiğinde alınıp yaygara kopartıyor" ifadelerini kullandı.

Express Gazete'nin haberine göre, katıldığı televizyon programında söylediklerinin gayet açık olduğunu vurgulayan Özbek, şunları söyledi: "Ben UEFA’nın ve sporun ruhundan, felsefesinden bahsettim. Ne bir takım adı andım, ne de hedef gösterdim ama, ’sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır’ derler ya, bu da o hesap. Söylediklerim hakkında yorum yapanlara, kalem oynatanlara, programı baştan sona bir kez daha izlemelerini öneriyorum. Nedense birileri, her şike kelimesi geçtiğinde üzerlerine alınıp yaygara kopartıyor. Aklı olan, yıllardır gündem değiştirme amaçlı olarak sahnelenen bu oyuna, bu tiyatroya itibar etmiyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor."

 

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