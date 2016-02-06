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Spor

Aziz Yıldırım'ın 'şike' suçlamasına Galatasaray'dan tişörtlü gönderme: Ağlama!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Şikenin kralını Galatasaray yaptı" açıklamasıyla gündem olmuştu

06 Şubat 2016 15:52

Dün 4-2 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın "Şikenin kralını Galatasaray yaptı" sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten sert cevap geldi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Wesley Sneijder’ın, “Fener ağlama” şarkısını söylediği şampiyonluk fotoğrafının basılı olduğu bir tişört paylaşılarak, Sadece bugüne özel! “Ağlama!” T-Shirt 39.90 yerine yarı fiyatı 19.95 TL" notu düşüldü.

 

Aziz Yıldırım ne demişti?

 

Galatasaray’ın Başkanı Dursun Özbek’in “Ne şike yaptık, ne de 8-10 gol yedik” sözlerini eleştiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray yapmıştır” demişti.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etmişti:

"İki gündür yoktum, geldim. Galatasaray başkanı, “8 yemişler, şike olduğu için” deyip, UEFA kriterlerinden bahsetmiş. Cahilce işler. Mali kriterler belli kurallar var. Sportif tarafıyla ilgisi yok. Gelir giderlerle ilgilidir. Sıkıntı varsa ceza alırsanız. Geldiler, bizi de incelediler. Fenerbahçe’nin ceza almayacağını söyleyeyim. Fenerbahçe şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray yapmıştır. 8-0 Ankaragücü. Malatya’ya giden arabalar. Eskişehir maçında sağa atma sola at hikayeleri. Bursa’da kaleciyi ayarlayıp mahkemeye düşmek. Fenerbahçe 3 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı bir ihtilalin içinde kumpasla yargılanmıştır. Galatasaray tarihi şikeyle doludur."

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