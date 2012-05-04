Petrol hangi hastalıklara iyi geliyor?

Dünyanın vazgeçilmez enerji kaynağı petrol, aynı zamanda başta sedef olmak üzere deri hastalıkları, eklem romatizması, kulak-burun-boğaz, diş eti hastalıkları ve kısırlık tedavisinde kullanılıyor.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye 50 kilometre uzaklıktaki Naftalan kentinde, bölgeye özgü yanıcı olmayan "Neft" adı verilen bir petrol türü, dünyanın dört bir bölgesinden gelen hastalar tarafından şifa amacıyla kullanılıyor.

Naftalan'ın önemli sağlık merkezi Çınar Otel'in sahibi ve Genel Müdürü Turgay Ari, her yıl yaklaşık 15 bin kişinin bölgeye tedavi amacıyla geldiğini söyledi.

Tesise gelenlerin 12 doktor tarafından detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yapılan kan ve doku tahlilleri sonucunda hangi hastaya ne tür tedavi uygulanacağının belirlendiğini kaydeden Ari, merkezde başta sedef olmak üzere cilt hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve diş hastalıkları, cerrahi operasyon aşamasına gelmemiş bel fıtığı vakalarının petrolle yapılan fizik tedavi ve masajla iyileştirildiğini ifade etti.

Ari, damıtılmış ve temizlenmiş neftin yüz güzelliği ve saç dökülmesi tedavisinde kullanıldığını belirtti.

3 yıl önce kurulan 170 odalı neft sağlık merkezinde lüks hizmet verildiğini belirten Ari, sadece bölgeye özgü yanıcı olmayan şifalı petrolün dünyada tedavi amaçlı kullanıldığı ilk ve tek yerin Naftalan olduğunu vurguladı.

Merkeze gelenlerin rahatsızlıklarının derecesine göre küvetlere doldurulmuş petrolün içerisinde 10 dakika kaldığını anlatan Ari, 8-10 seans süren uygulama sonucunda tedavide başarının yüzde 95'lere ulaştığını öne sürdü.

Naftalan'ın hikayesi

Ari, Naftalan'ın ilginç hikayesini ise şöyle anlattı: "Bundan 600 yıl önce İpek Yolu üzerinde olan Naftalan'dan Kabil'e deve kervanlarıyla giden tüccarların develerinden biri hastalanır. Yere yığılan deve, kervanın hızını kesmesin diye orada bırakılır. Bir ay sonra kervandakiler geri döndüklerinde tek başına yürüyen bir deveyi görürler. Sahibi yakından bakınca devesini tanır ve hastalıktan eser kalmadığını görünce şaşkına döner. Devenin katran gibi yağla kaplı olduğu görülünce yapılan araştırmada devenin petrol kuyusuna düştüğü ve kuyudan çıktıktan sonra üzerinde kalan petrolün deveyi iyileştirdiği anlaşılır. O günden beri buradaki petrol hastalıkların tedavisinde kullanılıyor."

Ari, her yıl Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen binlerce kişinin bu şifalı petrolde hastalıklarına çere aradığını ve büyük bir memnuniyetle geri döndüklerini ifade etti.

Bir Türk havayolu şirketinin Gence'ye hat açmasıyla Naftalan'ın dünyada daha iyi tanınacağını ve buradaki sağlık merkezlerine olan ilginin artacağını kaydeden Ari, bölgede 400 yıllık rezerv bulunduğunu sözlerine ekledi.