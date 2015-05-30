Peynirlerdeki deliklerin sırrı çözüldü

Bilim insanları sonunda İsviçre peynirindeki deliklerin sırrını çözdüklerini söylüyor. Anlaşılan o ki, delikler peynir yapmakta kullanılan sütlerin kovasının 'temiz olmamasından' kaynaklanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, peynirdeki deliklere, çizgi filmlerdeki sevimli fareler, ya da popüler bilim tezinde olduğu gibi bakterilerin çıkardığı karbondioksit yol açmıyor.

İsviçre'deki bir ziraat enstitüsüne göre, deliklerin sebebi saman tozları.

Agroscope adındaki enstitü, süt sağılırken kovalara düşen "mikroskopik denecek kadar ufak" saman parçacıklarının, peynir olgunlaşırken bu tür deliklere yol açtığını bildirdi.

Bu süreç, sadece Emmental ve Appenzell gibi bazı peynir türlerini etkiliyor.

Agroscope'a göre bu bulgular, son 15 yılda modern süt sağma yöntemlerinin yaygınlaşmasından sonra peynirlerde deliklerin azalmasını da açıklıyor.

Araştırmacılar, bu sonuca süte az miktarlarda saman tozu ekleyip peynir yaparak vardılar.

Ancak araştırma henüz diğer bilim insanları tarafından doğrulanmadı.

Amerikalı araştırmacı William Clark'ın bulgularını yayınladığı 1917'den bu yana peynirdeki deliklere bakterilerin neden olduğuna inanılıyor.

Peynir üreticileri bu deliklere 'göz', gözü olmayanlara da 'kör peynir' diyorlar.