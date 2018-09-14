T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Peyk'ten yeni albüm: Lay Lay Lom

Albümde 7 şarkı yer alıyor

14 Eylül 2018 18:20

T24 Haber Merkezi 

Türk rock ve alternatif müzik grubu 'Peyk' yeni albümü "Lay Lay Lom" ile müzikseverlerin karşısında. Albümün tanıtımını yapamadığını söyleyen grubun solisti İrfan Alış, Twitter'dan destek istedi. 

Grubun dördüncü stüdyo albümü "Lay Lay Lom" 7 şarkı ile dijital platformlarda yer alıyor.

Alış, Twitter'dan destek mesajı istediği tweet'inde  şu sözleri kaydetti:

ETİKETLER

peyklay lay lomLay Lay LomSabretKoy GDenizdeyimNobodyUyan To Minore Tis AvgisAdın Batsın Süpermen
","articleSection":"Kültür-Sanat","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-09-14T18:20:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/peykten-yeni-album-lay-lay-lom,700395","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/peykten-yeni-album-lay-lay-lom,700395"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24