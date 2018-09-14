Peyk'ten yeni albüm: Lay Lay Lom

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Türk rock ve alternatif müzik grubu 'Peyk' yeni albümü "Lay Lay Lom" ile müzikseverlerin karşısında. Albümün tanıtımını yapamadığını söyleyen grubun solisti İrfan Alış, Twitter'dan destek istedi.

Grubun dördüncü stüdyo albümü "Lay Lay Lom" 7 şarkı ile dijital platformlarda yer alıyor.



Alış, Twitter'dan destek mesajı istediği tweet'inde şu sözleri kaydetti:

Peyk yeni albüm yaptı. Fena da olmadı. Ve bir çok Peykseverin haberi yok bundan çünkü tanıtım yapamıyoruz şu an iş güç yüzünden.acaba bi tweet zinciri olsak da duyursak mı?:))