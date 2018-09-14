Kültür-Sanat
Peyk'ten yeni albüm: Lay Lay Lom
Albümde 7 şarkı yer alıyor
T24 Haber Merkezi
Türk rock ve alternatif müzik grubu 'Peyk' yeni albümü "Lay Lay Lom" ile müzikseverlerin karşısında. Albümün tanıtımını yapamadığını söyleyen grubun solisti İrfan Alış, Twitter'dan destek istedi.
Grubun dördüncü stüdyo albümü "Lay Lay Lom" 7 şarkı ile dijital platformlarda yer alıyor.
Alış, Twitter'dan destek mesajı istediği tweet'inde şu sözleri kaydetti:
","articleSection":"Kültür-Sanat","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-09-14T18:20:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/peykten-yeni-album-lay-lay-lom,700395","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/peykten-yeni-album-lay-lay-lom,700395"}]