Peyk'ten çağrı: Gelin bir albüm yapalım, gelirini ihtiyacı olan sektör emekçilerine dağıtalım

Sektör içinde kriz giderek büyürken, Peyk'in solisti İrfan Alış, sosyal medyadan dikkat çekici bir çağrı yaptı. ‘Sanatçıların dijital bir platformda bir albüm yapması ve bu albümün gelirlerinin ihtiyacı olan çalışanlara verilmesi’ fikrini ortaya atan Peyk grubu, ‘Biz bu parayla ihtiyacı olan müzisyenlere desek olabiliriz. Belki, 50 bin müzisyen başvuracak, 100 TL destek olacağız. Ancak, bu insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecek’ diyor.

"Örgütlenme konusunda zayıf oldukları için krizden çok etkilendiler"

Tükenmez Haber’den Özlem Temena'ya konuşan Peyk'in solisti İrfan Alış, müzik sektörünün koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini şöyle anlatıyor;

“Konserlere salgın nedeniyle ara verildi. En yakın konser en iyi ihtimalle Ekim, en kötü ihtimalle 2021 yılı olarak görülüyor. Ben Ekim’de başlamasını beklemiyorum. Şu anda müzik piyasası çalışanları çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Çünkü bu sektörde çalışanların sigorta ve sosyal hakları yok, yevmiyeyle çalışılır. Bunun yanında bir de müzisyenler örgütlenme konusunda oldukça zayıf. Organize olamadıkları için en çok etkilenen kesimlerin başında geliyorlar.”

Sahne gerisinde çalışan sağlık, sigorta gibi pek çok haklardan mahrum sanatçıların da olduğunu hatırlatan İrfan Alış, Peyk grubu olarak dijital bir müzik grubu çağrısı yaptı. İrfan Alış, şöyle devam etti;

"Albüm çıkaralım ve ihtiyacı olanlara destek olalım"

“Kapanan sahnelerin elemanları, işsiz müzisyenler, stüdyo çalışanları… Şu anda herkes işsiz ve bu çalışanların herhangi bir geliri yok. Bu durum karşısında bir şey yapmamız gerektiğini düşündüm. Biz diyoruz ki, herkes bir şarkı üstlensin, ünlü, ünsüz fark etmez ve bir grup kuralım. İsmi 'karantina günleri olsun' ya da dayanışma. Bütün şarkılar Spotify’a yüklensin, orada şeffaf bir biçimde para biriksin. Bu tablolar şeffaf olarak zaten paylaşılıyor. Orada biriken para, ihtiyacı olanlara, kirasını ödemekte zorlananlara dağıtsın. Gerçekten zor durumda olanlara destek olalım. Biz kendi söküğümüzü dikelim. Güzel olan tarafı albüm hep orada kalacak ve fon sürekli birikecek. En zor zamanlarda o biriken para devreye girecek.”

"'Bizi de düşüneler varmış’ diyecekler"

Biz bu parayla ihtiyacı olan müzisyenlere desek olabiliriz. Belki, 50 bin müzisyene başvuracak, onlara 100 TL destek olacağız. Ancak, ‘bu insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecek, bizi de düşüneler varmış’ diyecekler. Konserlerimizi verdiğimiz tüm mekanlar kapandı, kiralarını nasıl ödüyor, çalışanları nasıl geçiniyor bilmiyoruz. Müzik sektörü çok çeşitli, biz bu fonla onlara destek olabiliriz. “

"Sezen Aksu bir şarkı bağışlasa ne olur?"

Bu çağrıların müzik sektörü içinde çok yer bulmadığı eleştirilerini de sıralıyor İrfan Alış;

“Ancak bu fikre çok fazla destek gelmedi. Ama gönül isterdi ki 10 bin tane çok ünlü sanatçı gelse, birer şarkısını dijitale yükseleler, orada bağımsız olarak para birikse ve ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılsa. Fikir attık ortaya, bu bir örgütlülüğe dönüşse keşke. Bu yardım fonundan ekmek bulamayan müzisyenlere destek olsak ne olur? Sezen Aksu bir şarkı atsa ne eksilir? Tarkan bir şarkı verse ne eksilir?”

Grup olarak karantina sürecinin başlamasıyla çalışanları için önlem aldıklarını söyleyen Alış sözlerini şöyle tamamladı;

“Biz Peyk gurubu olarak her anlamda dayanışma içindeyiz. Etrafımızdaki herkese şunu söyledik, ‘paran biterse bizden saklama’. Şu anda kadar, hiçbir sorun yaşamadık. Bize ihtiyacı olan her arkadaşımızı aradık sorduk. Bu bize hiçbir şey kaybettirmedi.”

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