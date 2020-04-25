Müzik ve sahne emekçileri Koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini çektiklerini ve ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını çektikleri bir video ile dile getirdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hemen her sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de ciddi sonuçlar meydana geldi. Bu konuda seslerini duyurmak isteyen ve maddi anlamda zor zamanlar yaşadıklarını söyleyen müzik ve sahne emekçileri bir video ile yetkililere seslendi ve hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

“Saygıdeğer Devletimiz& Sayın Yetkililerimiz ve Sevgili Dostlar;

Dünyanın başına gelen tüm felaketleri aynı duyarlılıkta yaşıyor ve hissediyoruz.

Böyle dönemlerin çoğunda ne yazık ki ilk etkilenen ve en son akla gelen, işini sevgiyle yapan biz müzisyen ve sahne emekçilerinin sesine kulak verir misiniz?

Tüm insanlığın en değerli hazinesi şüphesiz sağlık..Corona ile mücadele ve sonrasında sanatımızı var gücüyle sürdürebilmemiz, ayakta kalabilmemiz ve size yeniden “ses” verebilmemiz için desteklerinize ihtiyacımız var.

Unutmayın herkes susar ama müzik devam eder!

Zaman birlik olma zamanı..Şimdi müzik sustu ve söz sırası sizde.. Bu videoyu bizim için #bizdevarız #müzikvesahneemekcileri #müzisyenleresesver etiketleri ile paylaşır mısınız!”