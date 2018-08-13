'Peygamberler ve kralların kenti' Eğil, inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, peygamber ve kral mezarlarının bulunması nedeniyle inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda olan Eğil ilçesine ilgi, her geçen gün artıyor.

Diyarbakır kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulanan ve Kuran-ı Kerim\'de adı geçen peygamberler Hz Zülkifl ve Hz.Elyesa\'nın aralarında bulunduğu 6 nebiyi ağırlaması nedeniyle \'peygamberler şehri\' olarak da bilinen Eğil ilçesi, inanç ve kültür turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Huri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil, peygamber kabir ve türbelerinin yanı sıra kral mezarları ve o dönemin izlerini taşıyan eserlere de ev sahipliği yapıyor.

DİCLE BARAJI İLE \'SAHİL KASABASI\'NA DÖNÜŞTÜ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün 2012 yılında ilçede peygamberler türbesinin restorasyonunu tamamlamasının ardından, Türkiye\'nin birçok kentinden bölgeye gelen vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra Eğil\'de türbeleri ziyaret edip, kültürel gezilere katılıyor. Eğil\'de yapılan Dicle Barajı ve baraj göleti ile ilçe sahil kasabası görünümüne bürünürken, tarihi kalenin eteğindeki baraj suyunda tekne ve jet-ski\'lerle geziler düzenleniyor. Huzur ve güven ortamının oluşmasıyla birlikte, Eğil\'e son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin hızla arttığı öğrenildi. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin konaklayabilmeleri için Dicle Barajı manzaralı bungalov tipi evler kuruldu. İlçeyi ziyaret edenler, baraj sahilindeki çardak, restoran ve kır kahvelerinde yemeklerini yiyip, manzaranın keyfini çıkarıyor.

\'TANITIMI YAPILSIN DÜNYADAKİ BÜTÜN YAHUDİLER BURAYA GELİR\'

Eşi ve çocuklarıyla birlikte peygamberler türbesine gelen Yılmaz Demir, Eğil\'in inanç turizmine kazandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, \"Vücudun gıdaya ihtiyacı olduğu gibi, ruhun da maneviyata ihtiyacı. O eksiklikleri türbeleri ziyaret ederek geçiriyoruz\" dedi.

Yaz tatilini bölgede geçirmek için İstanbul\'dan gelen Süleyman Erdem ise ilçeyi en son 1996 yılında ziyaret ettiğini dile getirerek, peygamberler türbesinin son halini internetten görüp, ziyarete karar verdiğini söyledi.

Fransa\'dan memleketi Elazığ\'a geldikten sonra ilk görmek isteği yerin Eğil\'deki peygamberler türbesi olduğun anlatan Ahmet Tunç, \"Fransa\'da yaşıyorum. Memleketim Elazığ\'a tatile geldim. Amcamın tavsiyesi üzerine Eğil\'deki peygamberler türbesini ziyaret ettim. Umduğumdan daha güzel gördüm. İlk defa görüyorum burayı. Çok bakımlı ve temiz gördüm. Daha önce gittiğim ziyaretlerde böylesi bir yer görmedim\" dedi.

Türbeler ve Eğil\'deki kültürel mekanların yeterince tanıtılmadığını anlatan Ziya Demirağ, \"Tanıtımın iyice yapılması gerekiyor. Reklamı yapılırsa dış ülkelerden de gelen olur. Buradaki kabri bulanan peygamberler İsrailoğulları\'na gönderilmiş peygamberlerdir. Burası iyi tanıtılırsa, dünyadaki bütün Yahudiler gelip, burayı ziyaret ederler. Hem ibadetlerini yaparlar hem de buraya döviz bırakılar. Türkiye için de iyi olur bu\" diye konuştu.



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