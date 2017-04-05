Pew: İslam en hızlı büyüyen din

Washington merkezli kamuoyu araştırma şirketi Pew Research Center’in çarşamba günü sonuçlarını açıkladığı bir araştırmaya göre İslam dini diğer tüm büyük dinlere oranla daha hızlı büyüyor. Araştırmada 2060 yılına kadar dünyadaki Müslümanların sayısının Hristiyanların sayısını yakalayacağı tahmin ediliyor. Hristiyanların sayısının da aynı dönemde artacağı belirtiliyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre 2015 yılında yaklaşık olarak Hristiyanlar dünya nüfusunun yüzde 31’ini (2 milyar 300 milyon), Müslümanlar da yüzde 24’ünü (1 milyar 800 milyon) oluşturuyordu. Araştırma merkezi 2060 yılına kadar Müslümanların sayısının 3 milyara yükselip dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 31,1‘ini oluşturmasını, Hristiyanların sayısının da 3 milyar 100 milyona çıkıp dünya nüfusunun yüzde 31,8’ini oluşturacağını tahmin ediyor.

Ateistlerin ve Budistlerin sayısı azalıyor

Araştırmada dini bağları olmayan insanların sayısının da yüzde 16’dan yüzde 12,5’e düşeceği öngörülüyor. Araştırmaya göre dünyadaki Hinduların sayısının yüzde 15’ten 14,5’e ve Budistlerin sayısının da yaklaşık yüzde 7’den yüzde 5’e düşmesi bekleniyor.

Pew şirketi 2015 yılındaki yaklaşık 7 milyar 300 milyon olarak hesaplanan dünya nüfusunun 2060 yılına kadar 9 milyar 600 milyona çıkacağını tahmin ediyor.

Araştırma, Hristiyan nüfusun daha yavaş büyümesini ise ölüm ve doğum oranları ile açıklıyor. Örneğin Almanya’daki ölüm oranları Hristiyanların ortalama doğum oranına denk geliyor. Bununla birlikte dini bağlılığı zayıf olanların Müslümanlara oranla çok daha az sayıda çocuk yaptığı belirtiliyor.

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