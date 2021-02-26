Peugeot yeni logosunu tanıttı

Dünyaca ünlü otomotiv markası Peugeot, modern ve agresif olarak nitelendirdiği yeni logosunu tanıttı. Yeni logo, mart ayının sonlarına doğru Peugeot 308'lerde, ardından markanın tüm modellerinde kullanılmaya başlanacak.

Peugeot, 1850 yılından bu yana 10 farklı logo kullanmıştı ve bu logoların hepsinde markanın kimliği haline gelen aslan simgesi bulunuyordu.

1960’lı yıllarda kullanılan logo ile son derece benzerlik gösteren yeni tasarım, son derece agresif ve güçlü gözükmesinin yanı sıra aynı zamanda markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı işleri de temsil ediyor.