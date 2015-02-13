Petrolün varil fiyatı arttı, zam yolda

Son 6 ayda 50 dolarında altına inen Brent petrolün varil fiyatı 1,5 ay sonra ilk kez 60 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatının yükselmesinin bugün veya yarın Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyacağı belirtiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 1,5 ay sonra ilk kez 60 doların üzerine çıktı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Yunanistan'a ilişkin belirsizliklerin yanında, Ukrayna'yla ilgili Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya arasında devam eden görüşmelerin etkisiyle, hafta başında gördüğü 59,6 dolar seviyelerinden düşüşe geçmiş ve çarşamba günü 53,90 dolara kadar gerilemişti. Ukrayna'da ateşkes konusunda tarafların anlaşması ve Yunanistan konusunda son gelen açıklamaların pozitif algılanmasıyla dün hızlı bir şekilde yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,3 değer kazancıyla günü 59,11 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yükselişine devam etti ve 29 Aralık 2014 tarihinden bu yana ilk kez 60 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, en yüksek 60,51 doları gördükten sonra şu dakikalarda 60 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Olumlu yansıdı

Analistler, Avrupa tarafında genişlemeci adımların gelmeye devam etmesinin talebe yönelik beklentilere olumlu yansıdığını, arz tarafında ise düşüş tahminlerinin güçlendiğini kaydediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu hafta açıkladığı raporda arz büyümesinin azalacağını ve ABD'nin kaya gazı üretiminin düşeceği beklentilerini anımsatan analistler, Almanya ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ve tüm bu gelişmelerin fiyatlarda yükselişi desteklediğini ifade ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 60 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükselişlerin ivme kazanabileceğine işaret eden analistler, 62,2 ve sonrasında 65,3 doların direnç olarak takip edileceğini dile getiriyor.

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise dün 49,1-51,6 bandında hareket etmesi sonrasında, günü yüzde 51,18 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise dünkü yükselişini 2. güne taşıyan WTI'nın varil fiyatı, 52,27 doları gördükten sonra şu dakikalarda 52 doların üzerinde alıcı buluyor. Analistler, jeopolitik risk algısındaki gerilemenin WTI'nın varil fiyatındaki yükselişi desteklediğini belirterek, doların uluslararası piyasadaki performansının ve ABD'de bugün açıklanacak Michigan Üniversitesi Güven Endeksi'nin fiyatlar üzerinde belirleyici olabileceğini tahmin ediyor. Analistler WTI'nın varil fiyatı için teknik olarak 53,8 doların direnç, olası düşüşlerde ise 47,4'ün destek konumunda bulunduğuna dikkati çekiyor.