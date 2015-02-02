T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrolün varil fiyatı 55 doların üzerine çıktı

Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2 günde yüzde 12 arttı

02 Şubat 2015 18:41

Aylardır düşüş eğilimini sürdüren Brent türü ham petrolün varil fiyatı, son 2 günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 55 doların üzerine çıktı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, cuma günü yaklaşık yüzde 7 artarak haftayı 52,38 dolardan tamamladıktan sonra bugün de yükselişini devam ettiriyor. Güne Asya piyasasında 51,47 dolardan başlayan ve zayıf gelen imalat verileri ile 51,38'e gerileyen Brent petrolün varil fiyatı Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 5 artışla 55,47 doları gördü. İki günde toplam yüzde 12 civarı yükseliş kaydeden Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda 55 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da iki günde toplam yüzde 13 artış gösterdi. WTI, bugün 50,15 doları gördükten sonra şu dakikalarda 49,70 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

 

Yüzde 49 artış

 

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, arz fazlasıyla 2014'de Brent petrolde 111'dan 57 dolara yüzde 49 satış yaşandığını belirterek, "Bunun en büyük nedeni ham petrolde ABD üretiminin tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği ortamdı" dedi.

 

ETİKETLER

petrolvarikbrentdolar

İlgili Haberler

Petrol yeniden 50 doların üstüne çıktı

Brent petrolün varil fiyatı, salı günü son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçti ve bugün yüzde 4'lük artışla 52,38 doları gördü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24