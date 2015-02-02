Petrolün varil fiyatı 55 doların üzerine çıktı

Aylardır düşüş eğilimini sürdüren Brent türü ham petrolün varil fiyatı, son 2 günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 55 doların üzerine çıktı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, cuma günü yaklaşık yüzde 7 artarak haftayı 52,38 dolardan tamamladıktan sonra bugün de yükselişini devam ettiriyor. Güne Asya piyasasında 51,47 dolardan başlayan ve zayıf gelen imalat verileri ile 51,38'e gerileyen Brent petrolün varil fiyatı Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 5 artışla 55,47 doları gördü. İki günde toplam yüzde 12 civarı yükseliş kaydeden Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda 55 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da iki günde toplam yüzde 13 artış gösterdi. WTI, bugün 50,15 doları gördükten sonra şu dakikalarda 49,70 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Yüzde 49 artış

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, arz fazlasıyla 2014'de Brent petrolde 111'dan 57 dolara yüzde 49 satış yaşandığını belirterek, "Bunun en büyük nedeni ham petrolde ABD üretiminin tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği ortamdı" dedi.