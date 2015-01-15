Petrol yeniden 50 doların üstüne çıktı

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, salı günü küresel petrol arz fazlasının artacağı beklentileriyle 16 Mart 2009'dan bu yana en düşük seviye olan 45,16 doları görmüş, dün ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak günü 49,97 dolardan tamamlamıştı.

Bugünse güne 49,57 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatının yükselişi, talep eksenli gelişmelerle ivme kazandı. Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) talep beklentisini artırması, İsviçre Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların değer kaybetmesi, Hindistan Merkez Bankası'nın faiz indirimine giderek ekonomiyi destekleyici karar alması ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen New York Fed imalat sanayi endeksinin ardından 50 doların üzerine çıkarak yüzde 4'ü aşan yükselişle 52,38 doları gördü. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda ise 50 doların hemen üzerinde dengelenmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, analistler, Brent petrolün varil fiyatının 52,30 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, sonraki hedefinin 58,7 dolar olacağını kaydediyor. Brent petrolün varil fiyatında olası gerilemelerde 45,2 doların destek olarak izleneceğini aktaran analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade ediyor.

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise hafta içinde 44,2 dolara gerilemesinin ardından yükselişini 3. güne taşırken, en yüksek 51,24 doları gördü. WTI'nın varil fiyatı, şu dakikalarda ise 49,3 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, WTI'nın varil fiyatındaki yükselişin ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve ÜFE'nin beklenenin üzerinde gelmesinin ardından sınırlandığını belirterek, yukarı yönlü seyrin devamında 52 doların direnç, olası düşüşlerde ise 44,4 doların destek olarak takip edileceğini dile getiriyor.