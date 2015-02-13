BM’den IŞİD için petrol ticareti ve fidye yasağı

Birleşmiş Milletler, IŞİD’in ana gelir kaynaklarından petrol kaçakçılığının önlenmesi için tüm üye ülkeler için bağlayıcı bir karar aldı. Aynı karar uyarınca elindeki rehineler için IŞİD’e fidye ödenmesi de yasaklandı.

Hürriyet'in Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın önerisiyle hazırlanan bir karar tasarısını görüşerek IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlerin petrol kaçakçılığı, yasadışı antika ticareti ve rehinelerden elde ettikleri gelirleri önlemek için tüm üye ülkeler için bağlayıcı bir karar aldı. Ve BM Sözleşmesi’nin yaptırım içeren 7’nci Bölümü kapsamında kabul edilen 2199 sayılı kararla birlikte, başta Türkiye bütün bölge ülkeleri IŞİD’le mücadelede ağır sorumluluklar üstlendi. Ülkelere, alınan karar kapsamında atılan adımları dört ay içinde BM’ye rapor etme zorunluluğu da getiren tasarı, konu başlıklarına göre başlıca şu maddelerden oluştu:

PETROL KAÇAKÇILIĞI: Bu karar, özellikle petrol ve petrol ürünleri olmak üzere IŞİD, El Nusra Cephesi ve El Kaide bağlantılı gruplarla doğrudan ya da dolaylı ticareti kınar, mevcut BM yaptırımlarının bu gruplarla petrol ve petrol ürünü ticareti yapılmasını yasakladığını hatırlatır ve buna karışanları yaptırımla tehdit eder. Bütün devletlerin, bu grupların ve onlarının aracılarının malvarlıklarını dondurmak zorunda olduklarını vurgular.

ANTİKA YAĞMACILIĞI: Bu karar, dini yerler ve eserlerin yok edilmesi dahil, Irak ve Suriye’deki kültürel mirasın tahrip edilmesini kınar, Suriye’den yasadışı antika ticaretine yeni bir yasak getirir.

FİDYE İÇİN KAÇIRMA: Bu karar, devletlere teröristleri fidye ödemeleri ve siyasi kazanımlardan alıkoymaları konusunda yapılan çağrıları tekrarlar ve BM yaptırımlarının IŞİD ve El Nusra dahil BM terör listesindeki gruplara fidye ödemesi yapılmasını yasakladığını hatırlatır.

BAĞIŞ VE FONLAR: Bu karar, IŞİD, El Nusra ve El Kaide bağlantılı gruplara bağışların devam ettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğunu belirtirken, üye ülkelere bu terörist grupların uluslararası finans sistemine erişimlerinin engellenmesi için finansal kurumlarını teşvik etme çağrısı yapar.

SİLAHLAR: Bu karar, mevcut BM yaptırımları uyarınca devletlerin IŞİD, El Nusra ve El Kaide bağlantılı gruplara silah sağlayamayacağını tekrarlar ve devletlere özellikle omuza alınarak karadan havaya fırlatılan MANPAD füzeleri, bu grupların bu türden silahlara erişebileceği şüphesi varsa gerekli önlemleri alma çağrısı yapar.

İZLEME: Bu karar, devletlere bu tasarı kapsamında alınan önlemleri 120 gün içinde Güvenlik Konseyi’nin 1267 numaralı El Kaide Yaptırımları Komitesi’ne rapor etme çağrısı yapar.