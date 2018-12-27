Petrol platformu boğazdan 10 saatte geçti

Panama bayraklı "GSP Saturn" petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı. Platformun geçişi yaklaşık 10 saat sürdü.
“GSP Saturn” isimli, 52.4 metre uzunluğundaki petrol platformu İstanbul Boğazı’ndan 10 saatte geçti.
İstanbul Boğazı’ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı “GSP Saturn” isimli petrol platformu geçti. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den boğaza girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle transit gemi geçişi durduruldu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından saat 14.00 sıralarında geçen platform, saat 16.00 sıralarında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti. Dev platformun geçişi yaklaşık 10 saat sürdü.
“GSP Saturn”un Şubat ayında boğazdan Karadeniz’e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. (DHA)