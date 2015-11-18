Petrol ağalığından iklim kahramanlığına



Petrol ticaretinden 860 milyon dolarlık varlığı bulunan Rockefeller vakfının başkanı Stephen Heintz fosil enerji sektöründeki hissellerini neden elden çıkardıkları şeklindeki sorumuzu yanıtlarken şunları söyledi:

“Petrol çağının sonunu hızlandırmak arzusundayız. Fosil enerji hammaddelerinden kopup gezegenimizi kurtarmak için temiz ve yenilenebilir enerjilere geçme zamanı çoktan geldi. Kömür ve petrol branşlarından çıkacağımızı duyurmamız dünya çapında ilgi uyandırdı. Çünkü Rockefeller'ler servetini bu hammaddelerle yapmıştı ve şimdi fosil enerjiyle mücadelenin öncülüğünü üstleniyor.”

Rockkefeller vakfı başkanı Heintz fosil enerjiden çıkışı hızlandırıp iklim değişikliğine dikkat çekerek tarihi bir dönüşüme öncülük edebilecekleri görüşünde. Heintz Paris'teki iklim zirvesine kadar kurumsal yatırımcının kömür, petrol ve doğalgaz branşlarından 2,5 trilyonluk sermaye çekeceğini ve kömürün ısıtmada kullanılmasının yasaklanmasından yana olduklarını belirtti.

İklimin korunmasına odaklanan büyük vakıflar arasında ‘fosil enerjisiz geleceğin' öncülerinden Wallace Global vakfı da bulunuyor. Dönüşümü bütün dünyaya yaymayı şiar edinen bu vakıf gibi aralarında çok büyük şirketlerin de bulunduğu 200 dolayındaki büyük kuruluşun Paris'teki iklim zirvesine kadar fosil enerjiyle ilişkisini kesmiş olması bekleniyor.

İklim savaşları

Muazzam sermaye transferinin nedenlerini Rockefeller vakfının başkanı Stephen Heintz DW mikrofonlarına şöyle anlattı:

“Vicdani aciliyet kadar karbondioksit bilançosunun etkileri de kararlarımızda bize ışık tuttu. Atmosferdeki ısınmayı iki derece ile sınırlayabilmek için mevcut fosil eneri hammaddesinin yüzde 80'ini toprakta bırakmaya mecburuz. Aksi takdirde iklim değişikliğinin feci sonuçlarını önleyemeyiz. ‘Carbon Tracker' adını verdiğimiz araştırtma programından da bu sonuç çıkıyor.”

Stephen Heintz ham petrol varil fiyatının 50 dolara kadar düşmüş olmasının petrol rafineleriyle kömür işletmelerini şimdiden zor durumda bıraktığını, çıkarılması kaçınılmaz olan iklim koruma yasalarının ve emisyon üst sınırının düşürülmesinin de yenilenebilir enerjilere geçişi hızlandıracağını belirttikten sonra şunları söyledi:

“Vakfın mali imkanlarının yüzde 40'ını iklimin kurtarılmasına harcıyoruz. Fosil enerji sektöründeki yatırımları sürdürmek ahlaki standartlarla uyuşmuyor. Kömür ve petrol gibi alanlardaki yatırımlarımız artık bütçemizin yüzde 3,5'unu oluşturuyor. Bu oranı 2017 yılına kadar sıfıra düşürmeyi amaçlıyoruz. Petrol, kömür ve doğalgaz işinden çıkıp kaynaklarımızı çevre dostu enerjilere yönlendirmemiz için yeteri kadar ekonomik gerekçe de bulunuyor.”

Rockefeller Brothers vakfının başkanı Stephen Heintz 20 ila 30 yıla kadar petrol çağının kapanmış olacağını tahmin ediyor. Heintz'ın iklim felaketinin önlenip önlemeyeceği hakkındaki görüşleri ise özetle şöyle:

“Karşımızda rekabet halindeki iki kritik kırılma noktası bulunuyor. Birisi iklimin devrilme noktası. Bu noktaya ulaştığımız takdirde iklim bir daha düzelmez ve insanlık bunun feci sonuçları karşısında çaresiz kalır. Diğeri ise yeşil tarımcılığın dönüm noktası olacaktır. Bu raddeye daha önce varmak zorundayız. Zamanla yarışıyoruz. Yaşıl kırılma noktasına daha önce varabilmek için elden geleni yapmaya mahkûmuz. Aksi takdirde iklim kestirilebilir olmaktan çıkar. Kutuplar erir, aşırı hava değişiklikleri, kuraklık olur. Birçok hayvanın nesli tükenir. Milyarlarca insan yiyecek ve su sıkıntısı çeker. Kıyı şeridindeki şehirler sular altında kalır. Adalar haritadan silinir. İklim değişikliği yüz milyonlarca kişiyi göçe zorlar. Su ve gıda maddesi savaşları başlar. Petrol savaşlarının yerini iklim savaşları alır.”