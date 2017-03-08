Petkim'in ilk ve tek kadın formeni: Damarlarımdan kimyasallar akıyor

Petrokimya şirketi Petkim’in tek kadın ‘formen’i (ustabaşı) Cevriye Bostancıoğlu. Dev kazanların, boruların, kulelerin arasında atom karınca gibi gezen ufak tefek bir kadın. Üstelik aynı zamanda keman çalıyor, tiyatro oyunlarında rol alıyor. Bostancıoğlu, "Damarlarımdan Petkim kimyasalları akıyor gibi geliyor" diyor.

Devasa kazanlar, borular, depolarla dolu bir “sanayi alanında” başında baretiyle bir kadın Cevriye Bostancıoğlu. Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, Petkim’in ilk ve tek kadın formeni yani kadın ustabaşı. Cevriye Bostancıoğlu, 39 yaşında. Tam 21 yıldır Petkim’de çalışıyor. "Damarlarımdan Petkim kimyasalları akıyor gibi geliyor" diyecek kadar Petkim’i seviyor, sahipleniyor. Bir sanayi kuruluşunda, petrokimya gibi erkek egemen bir alanda zoru başaran Bostancıoğlu, 1978 doğumlu Menemenli bir ailenin kızı. Ailesinin kökleri Ahıska Türkleri’ne uzanıyor. O "Doyduğum yer Petkim. Petkim de ailem. 6 çocuklu bir ailenin kızıyım. Annem ev hanımı, babam da memur emeklisi” diye anlatıyor.

Meslek lisesi değiştirdi

Bostancıoğlu, Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı’ndan mezun olduktan sonra stajyer olarak Petkim’e gönderilmiş. "Meslek lisesine girmeyi istedim ve meslek lisesi hayatımı değiştirdi. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşu Petkim’de stajyer oldum ve hayatım değişti. Stajın ilk günü sıcak bir çayla karşılandım. Halen o çayın tadını unutamam çünkü çok heyecanlıydım. Hiç kötü bir anım yok" diyor. Stajyer olarak Petkim’e girdikten sonra eğitimine de devam eden Cevriye Bostancıoğlu, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde de okudu. "Küçük bir kız çocuğuyken neyi hayal ederdiniz? Gri bir alanda çalışmayı hayal ettiğinizi düşünmüyorum” diye sorduğumda Cevriye Bostancıoğlu, “Hayal etsem inanın bu kadar güzel hayal edemezdim. Petkim hayallerimden büyük oldu” diyecek kadar işine aşık biri.

İyi eğitim alıyoruz

Erkek egemen bir alanda kendini kabul ettirme konusundaki zorlukları aşarken tek reçetesinin de işini severek yapmak olduğunu anlatan Bostancıoğlu, gerektiğinde sahada kulelere tırmanmak da dahil olmak üzere güç gerektiren işlerde de işi ne gerektiriyorsa yaptığını söylüyor. İş yaşamının 20’nci yılında formen olan Cevriye Bostancıoğlu, Petkim bünyesinde Petlim, Star Rafineri, SOCAR’ın da projelerinde görev alıyor. 1400 hektarlık alana yayılmış şirketin alt yapısını avucunun içi gibi biliyor. Tehlikelere karşı iyi eğitim aldıklarını anlatıyor. "Üreten Türkiye’nin bir parçası olmaktan, 20 yıldır bu gelişimi izlemekten dolayı da çok şanslıyım" derken, erkek egemen bir alanda çalışmanın kendisini erkeksileştirmediğini, kendine özen göstermekten de hiç vazgeçmediğini söylüyor.

"Mutlaka meslek lisesine gidin"

Görevi itibarıyla Petkim Yarımadası’ndaki en küçük ve en büyük tüm projeler mutlaka Cevriye Bostancıoğlu’nun önüne geliyor. Onun denetiminde çiziliyor ve projelendiriliyor. Yaptığı iş hem büro hem saha işlerini kapsıyor, sahada risk içeren işler de kendisinin kontrolünde gerçekleşiyor. Cevriye Bostancıoğlu, genç kızlara “Meslek liselerine girin, bir mesleğiniz olsun, kendinize güveniniz gelir ve kendinizi geliştirmekten de hiç vazgeçmeyin” mesajı veriyor.

Keman çalan ustabaşı

Cevriye Bostancıoğlu hep müziği sevmiş. Ve 2 yıl önce de keman dersleri almaya başlamış. “Keman enstrümanı sanki kadınlar için yaratılmış gibi geliyor bana. 2 yıldır ders alıyorum. İleride konser vermeyi hayal ediyorum” diyen Bostancıoğlu, sanata ve edebiyata da çok düşkün. Menemen Belediyesi tiyatrosunda da 2 yıl oyunculuk yapan Bostancıoğlu, evliliğini yürütemediğini, işinin hayatının odak noktası olduğunu da ifade etmekten kaçınmıyor.