Petek Dinçöz'ü görenler tanıyamadı!

Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı. 40 yaşındaki Petek Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Petek Dinçöz yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşırtan Petek Dinçöz, "İnşallah hasta değildir, tanıyamadım", "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence" gibi yorumlar aldı.





Yaptığı paylaşımla tanınmakta zorluk çeken Petek Dinçöz, gelen yorumlar sonrası bunu 'Snapchat' adlı programla yaptığını belirtti.

2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra anne olan Petek Dinçöz, uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdürüyor.