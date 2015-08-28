Petek Dinçöz: Reklam yüzü olmam için daire teklif edip vermediler

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nün Makrom Yapı isimli bir inşaat firmasına yaptığı ve 18 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında ifade veren Petek Dinçöz, firma ile reklam yüzü olma karşılığında daire almak üzere anlaştığını ancak daireyi alamadığını söyledi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Avukatıyla birlikte dün “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren Dinçöz, firma sahipleriyle herhangi bir tanışıklığı olmadığını söyledi. Reklam yüzü olmanın karşılığında Esenyurt’taki projeden bir daire vereceklerini ifade eden Dinçöz, ofislerine gittiğinde maketten ev sattıklarını gördüğünü belirtti.

Dinçöz kimseyi ev alması için zorlamadığını ve kendisinin de mağdur olduğunu anlattı. Operasyon yapılan şirketin yönetim kurulu başkanı Lütfi Bakırcı’nın ise “boy ameliyatı” olduğu için özel bir hastanede olduğu ve ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi.