Petek Dinçöz: Canlı yayında doğuracağım

Serkan Kodaloğlu'yla evlenen şarkıcı Petek Dinçöz, hamile kalması durumunda canlı yayında doğuracağını belirterek, "Eşime bu durumu anlattım. Sanırım çok evhamlı olurdum" dedi

Serkan Kodaloğlu’yla yaptığı evlilikle hayatına yeni bir sayfa açan Petek Dinçöz, Klass Dergisi’ne verdiği röportajda hamile kalması durumunda canlı yayında doğum yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Dinçöz, eşi Kodaloğlu’yla spor salonunda tanıştıklarını, ilişkilerinin başlangıcını da Amerikan filmlerine benzettiğini belirtip, şunları söyledi:

‘Kaçırmak istemedim’

“Her şeyimiz çok hızlı gelişti. Tanışma ve flört aşaması iki ay sürdü. O beni kaçırmak istemiyordu. Aynı şekilde ben de onu kaçırmak istemedim. Evliliğimizin erken alınmış bir karar olduğunu asla düşünmüyorum. Hemen bir bebeğim olsun istiyorum. Çünkü Serkan gerçekten sevdiğim ve âşık olduğum adam, onun çocuğunu dünyaya getirmek istiyorum” dedi.

Hayatınının dönüm noktasının Umre ziyareti olduğunu da anlatan Dinçöz, kutsal topraklarda yaşadıklarını, “Geçen 14 Şubat’ta en büyük sevgiliye yakın olabilmek için Umre’ye gittim. Bu ziyaret sırasında neler yaşadığımı hiçbir zaman kimseye anlatmadım. Fakat şu kadarını diyebilirim ki, hayatım için dönüm noktası oldu. Çünkü döndüğümde artık özüme dönmüştüm. Silkelenerek kendime geldim ve hayatımdaki birçok şeyi değiştirdim” sözleriyle anlattı.

‘Burnundan getireceğim’

Dinçöz, hamile kalması halinde canlı yayında doğum yapacağını açıklayarak, şaşkınlık yarattı. “Canlı yayında doğum yapmaya karar verdim” diyen şarkıcı, “Eşime de bunu söyledim. Sanırım çok evhamlı olurum. Ama bunun yanı sıra Serkan’ın burnundan fitil fitil getireceğim şeyleri araştırdım. Hangi mevsim ne bulunmaz şu an araştırıyorum” şeklinde konuştu.