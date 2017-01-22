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Petek Dinçöz 12 milyon lira tazminat kazandı, tek kuruş alamadı!

Dinçöz, geçmiş yıllarda sunuculuğunu üstlendiği programın yapım şirketine dava açmıştı

22 Ocak 2017 16:44

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçmiş yıllarda sunuculuğunu yaptığı bir programın yapım şirketine, parasını alamadığı gerekçesiyle açtığı davadan 12 milyon lira tazminat kazandı. Ancak icra için gidilen şirket başkasına devredildiği için herhangi bir ödeme alınamadı.

Şirkete dava açtı

Petek Dinçöz, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programının sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.

Elleri boş döndüler

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Dinçöz, parasının tahsili için icra istedi. Ancak icraya giden memurlar, şirketin üçüncü şahıslara devredildiğini öğrendi. İcradan eli boş dönülünce, Dinçöz'ün büyük bir şok yaşadığı iddia edildi.

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