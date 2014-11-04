PETA'dan 'hayvan katliamları'nı protesto için dikkat çeken eylem

Hayvan Hakları Derneği PETA, İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda ilginç bir eylem yaptı.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan çıplak vücutlu gönüllü, üzerlerine kan görünümlü kırmızı boya sürüp yere yatarak hayvan katliamlarına dikkat çekmeye çalıştı.

DHA'da yer alan habere göre, 1 Kasım'da kutlanan Dünya Vejetaryen Günü dolayısıyla düzenlenen protestoda eylemciler ellerinde ''Hayatı seçin, vejetaryenliği seçin'', ''Etleri için öldürülüyorlar'' yazılı pankartlar taşıdılar.



PETA gönüllüleri eylemin sonunda Trafalgar Meydanı'nda dağıttıkları broşürlerde kasım ayı boyunca et yememe çağrısı yaptı.