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PETA Rihanna ve Lady Gaga'yı ucube ilan etti

Hayvan hakları örgütü PETA, Rihanna ve Lady Gaga'ya kıyafet seçimleri nedeniyle sert çıktı

03 Eylül 2012 16:17

Hayvan hakları örgütü PETA Lady Gaga ve Rihanna'yı kürkleri ve yılan derisinden ayakkabıları nedeniyle ucube ilan etti.

Rihanna, geçen perşembe Londra sokaklarında yılan derisi çizmeleriyle görüntülenmişti. Vaktiyle "Kürkten nefret ederim ve asla kürk giymem." sözleri sebebiyle PETA'nın övgülerini toplayan Lady Gaga ise geçen haftalarda kürkle görülmüştü.

PETA sözcüleri, Lady Gaga'nın tavrını 'ikiyüzlü' bulduklarını söylerken ünlü şarkıcıdan kürk mantolarının gerçek olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Rihanna ve Lady Gaga, PETA'nın öfkesini toplayan ilk ünlüler değil. Daha önce de Jessica Simpson, Kim Kardashian gibi isimler de örgüt tarafından eleştirilmişti. (kadinvekadin.net)

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